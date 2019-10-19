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2019-10-19 الجبير يستعرض العلاقات الأخوية مع سفير الإمارات لدى المملكة متابعات الخليج 365 - واس استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها، إضافة إلى بحث المستجدات الراهنة وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.







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