الان تتابع النيابة العامة تستدعي شخصًا كتب محتوى معلوماتي يمس النظام العام عبر "تويتر" والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل جدة - الخليج 365 - هاني الثبيتي
صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بمباشرة النيابة العامة لإجراءات التحقيق عن طريق استدعاء أحد الأشخاص في ضوء إعمال المواد (٢٨/٢٧/٢٤) من نظام الإجراءات الجزائية حول ما رفعته وحدة الرصد لديها بشأن قيامه بكتابة محتوى معلوماتي يمس النظام العام عبر حسابه في موقع التدوين المصغر “تويتر”، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه في ضوء نظام الإجراءات الجزائية.
وبيّن المصدر، أن ما قام به هذا الشخص، يُعد موجب للمساءلة في ضوء أحكام المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، مشيرًا إلى أن النيابة العامة بحكم اختصاصاتها المنوطة بها تتابع كل ما يعد تجاوزًا للنظام العام، وأن هذا الإجراء يعزز ممارسة قيم الحريات المشروعة مع مساءلة كل من يسئ إليها.
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