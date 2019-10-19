"الجبير" يبحث مع سفير الإمارات لدى المملكة تطورات الأوضاع إقليميًا ودوليًا

جدة - عمرو شويل استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان.

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وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها، إضافة إلى بحث المستجدات الراهنة وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما استقبل “الجبير”، المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط نائب وزير الخارجية تشاي جيوان، وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كذلك المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.