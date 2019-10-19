"الأرصاد": استمرار الحالة المطرية بـ3 مناطق حتى الثامنة مساء

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، تنبيهًا، اليوم السبت، من رياح سطحية نشطة وأمطار رعدية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة شملت العاصمة المقدسة، والطائف، وأضم، والعرضيات، وميسان.

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وقالت الهيئة، إن الحالة المطرية بمحافظات مكة وكذلك محافظات الحجرة، المخواة، فرعة، غامد الزناد، قلوة، التابعة لمنطقة الباحة، من المتوقع أن تستمر حتى الثامنة مساء اليوم.

جاء ذلك بالتزامن مع تنبيه الهيئة العامة للأرصاد، عن حالة الطقس بمنطقة تبوك الذي تضمن تكون سحب رعدية، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية, مبينة أن الحالة تستمر حتى الـ 8 مساءً, وتشمل تبوك ومحافظات الوجه وأملج وتيماء.

فيما دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.