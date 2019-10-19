«المواصفات» تؤسس لتنظيم العمل الشبابي في المملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أبرمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مذكرة تعاون فني مشترك مع إحدى الشركات القابضة ضمن مبادرة «شباب مجتمعي» من أجل الإسهام في حوكمة ومأسسة وتنظيم العمل الشبابي في المملكة وتنمية قدرات الشباب السعودي للعمل بشكل احترافي ومهني عبر وضع ضوابط لعمل البيئات التي تستهدف الشباب وجعلها أكثر صداقة وجاذبية لهم.

ووقع المذكرة على هامش مؤتمر العاملين مع الشباب كل من نائب المحافظ للمواصفات والمختبرات بالهيئة طامس الحمادي، ومدير عام شباب مجتمعي بالشركة المهندس بندر الشمري.

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وسيعمل الجانبان من خلال هذه المذكرة على الإسهام في إعداد مواصفات للعاملين مع الشباب في نطاق التعامل مع الشباب، والبيئات الشبابية، والبرامج الشبابية، والمشاركة في نشر وتعميم المواصفات على الجهات العاملة في العمل الشبابي والحث على تطبيقها، إضافة إلى تعميق وعي المجتمع السعودي والمؤسسات الوطنية السعودية باحتياجات وأولويات الشباب مما يسهم في الاستجابة لها بشكل فعال خاصة أن الشباب يشكلون النسبة الأكبر من السكان في المملكة.

وتتضمن هذه المواصفات تنمية الشعور بالمسؤولية المجتمعية عند الشباب المنخرط في أنشطة وبرامج البيئات والمساحات الصديقة والجاذبة للشباب كنتيجة لمشاركتهم في عملية صنع القرار في تلك البيئات.

أبرز أهداف المذكرة: