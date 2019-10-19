طيران الأمن ينقذ 3 أشخاص احتجزوا في جبال تهامة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الباحة تمكن طيران الأمن وفرق الإنقاذ بالدفاع المدني بمنطقة الباحة أمس الأول، من إنقاذ ثلاثة مواطنين احتجزوا في منطقة جبلية بجرداء بني علي التابعة لمحافظة الحجرة. وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة العقيد جمعان الغامدي في بيان أمس، أن الفرق تحركت بعد تلقي مركز القيادة والتوجيه بالدفاع المدني بالباحة بلاغا عن المحتجزين، وبمشاركة فريق السلام السعودي للمتطوعين وفريق الحزم للتطوع، حيث تم الوصول للمحتجزين عبر منحدرات صعبة وتضاريس، وتقديم الإسعافات الأولية لهم ونقلهم لموقع آمن عبر طيران الأمن، مشددا على عدم النزول لمثل هذه المواقع وأخذ الحيطة والحذر حفاظا على سلامة الأرواح.



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