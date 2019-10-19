35 قرضا وتمويلا تدعم المبتكرين والموظفين والمتقاعدين والمقبلين على الزواج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أماني يماني - مكة المكرمة

تقدم جهات حكومية ووزارات نحو 35 قرضا وتمويلا ودعما للمواطنين، تساعدهم على أمور حياتهم، وتتنوع الشروط وتختلف باختلاف نوع القرض أو الدعم المقدم، ولا تشمل التسهيلات قروضا فقط، بل تقدم بعض الجهات خدمات من أجل العمل والتدريب.

رصدت «مكة» ما تقدمه وزارتا المالية والإسكان والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وبنك التنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد وصندوق التنمية العقارية من قروض ودعم للمواطنين، إما لبدء أعمال معينة، أو من أجل المسيرة في حياتهم.

بنك التنمية الاجتماعية: يقدم عددا من القروض منها:

قرض الزواج: يستفيد من يقل دخله الشهري عن 10000 ريال، بهدف إعانته وتشجيعه على الزواج. قرض الأسرة: يمنح للأسر ذات الدخل المحدود لمساعدتها على تحمل تكاليف وأعباء الحياة. قرض الترميم: يساعد المواطنين على إعادة تجديد أو صيانة أو إصلاح العيوب الإنشائية أو الطارئة، للمنازل السكنية. قرض الاستفادة من برنامج تمويل المشاريع: صمم لدعم الشباب والفتيات الذين لديهم رغبة وطموح لممارسة العمل الحر من خلال امتلاك مشاريعهم الخاصة، ويتميز بشموليته لجميع الأنشطة التجارية من دون تحديد نشاط معين. تمويل الأجرة العامة والخاصة والنقل المدرسي: يوفر بحد أقصى 80 ألف ريال؛ بهدف دعم السعوديين عن طريق تقديم التمويل الفردي لهم للعمل على سيارات الأجرة بأنواعها، بشرط أن يزاولوا هذا النشاط بأنفسهم ولحسابهم الخاص. برنامج تمويل الخريجين: يمنح البنك تمويلا للخريجين؛ بهدف استيعاب المؤهلين للعمل الحر من الأعداد المتزايدة من خريجي المعاهد الصحية والخريجين المعدين للتدريس من خلال برنامج خاص يلبي احتياجاتهم، ويدعم تأسيسهم لمشاريع صغيرة أو ناشئة. قرض إنتاجي – برنامج استدامة: برنامج تمويلي للجمعيات والمؤسسات الأهلية واللجان غير الربحية بالمملكة يهدف إلى تحفيزها ودفعها إلى الاستدامة المالية. قرض إنتاجي – برنامج تمكين: يهدف لتفعيل دور الجمعيات والمؤسسات في التحول من العمل الرعوي إلى العمل التنموي. قرض - برنامج خطوة: تقديم برامج تمويل مشاريع متناهية الصغر وبرامج تمويل مشاريع ناشئة بدون فوائد للفئات المستهدفة لنشاط الصندوق الخيري الاجتماعي. الحصول على تمويل إنتاجي – برنامج التوطين الموجه (منتج الاتصالات): يدعم بنك التنمية الاجتماعية بالمشاركة مع الجهات المعنية الشباب الطموح الذي لديه الرغبة لممارسة العمل الحر. آﻫﻞ: منتج تمويلي اجتماعي يقدم لمساندة الأسر التي تزايدت عليهم المسؤوليات الأسرية. تمويل مشاريع التميز: يستهدف تمويل المشاريع التي تزيد تكلفتها الاستثمارية على 300 ألف ريال ولا تتجاوز 8 ملايين ريال وتتوفر فيها أحد معايير التميز التي حددها البنك. تمويل مشاريع الاختراع: خصص لدعم المخترعين والمبتكرين من أبناء هذا البلد لمساعدتهم في تطبيق ابتكاراتهم وتحويل اختراعاتهم إلى مشاريع تجارية ناجحة. تمويل مشاريع الأسر المنتجة: يستهدف تمويل مشاريع الأسر المنتجة من خلال تشجيعها على مزاولة العمل الحر من المنزل واستغلال الطاقات والمهارات في إيجاد مصدر دخل دائم. برنامج الامتياز التجاري: يطلق البنك هذا البرنامج بهدف دعم الاقتصاد السعودي، وخدمة المؤهلين من أبناء الوطن من خلال عرض عدد من فرص الاستثمار التي تتمتع بنسب نجاح عالية ونسب مخاطر منخفضة وإتاحتها لهؤلاء الشباب من خلال الاتفاق مع عدد من العلامات التجارية الوطنية والعالمية على منح حق الامتياز التجاري ومراعاة حفظ حقوق المانح والممنوح له وفق نظام الامتياز التجاري بالمملكة. تمويل عربات البيع المتنقلة: يقدم البنك من خلال هذا المنتج التمويلي الدعم للمواطنين من خلال افتتاح مشاريع متناهية في الصغر في مجال العربات المتنقلة بحدود تمويل تصل إلى 250 ألف ريال. تمويل أنشطة توطين: يقدم حزمة من الخدمات المالية وغير المالية لتمكين المواطنين من دخول سوق العمل والمساهمة في توطين بعض الأنشطة التجارية. حل تمويل مشاريع التوطين: يقدم خدمات مالية وغير مالية، لـ12 نشاطا من الأنشطة المستهدفة بالتوطﻴﻦ بتمويل يبدأ من 50 ألفا إلى 100 ألف ريال.

وزارة المالية

تمنح قروضا لإنشاء مشاريع محددة، منها:

1 إقراض المشاريع الصحية:

تمويل المشاريع الصحية ومنها المستشفيات، المجمعات الطبية العامة، مراكز جراحة اليوم الواحد، المجمعات الطبية المتخصصة .

نطاق الإقراض، الفنادق والعناصر الملحقة بها من فلل وأجنحة فندقية وصالات ومراكز المؤتمرات، المنتجعات والنزل السياحية، الفنادق التراثية .

نطاق الإقراض، الجامعات والكليات، المجمعات التعليمية (مدارس رياض الأطفال) ويقصد بالمجمع التعليمي أن يتكون المشروع من مرحلتين دراسيتين فأكثر، بحيث يستوعب 1000 طالب فأكثر وتزيد فصوله على 30 فصلا.

الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني

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تدعم 5 قروض مختلفة:

1 إقراض المشروعات الفندقية والسياحية بالتعاون مع وزارة المالية

يقتصر الإقراض على المشروعات التي تقام في المدن والمحافظات الأقل نموا المتميزة بمقومات جذب سياحي، وتعداد سكانها يقل عن مليون نسمة

أن يكون الحد الأعلى للقرض – شاملا المباني والتجهيزات - بما يعادل 50 % من التكلفة التقديرية المعتمدة من المالية لكامل المشروع وبما لا يتجاوز 100 مليون ريال.

إقراض المزارعين الراغبين في تقديم خدمات السياحة الزراعية على مزارعهم لتطوير عناصر مزارعهم وتهيئتها بشكل مناسب لتقديم خدمات السياحة الزراعية، وذلك بعد الحصول على الترخيص من الهيئة.

مسار المشاريع متناهية الصغر (لا تزيد على 50 ألف ريال)

تمويل مشاريع الحرف والمشغولات اليدوية للمشاريع التي لا تزيد تكلفتها على 50 ألف ريال، ويتم التعامل معها وفق اشتراطات وضوابط وإجراءات إدارة المشاريع متناهية الصغر المعمول بها في البنك.

يستهدف المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر بشرط ألا تتجاوز التكلفة الاستثمارية للمشروع المقدم 300 ألف ريال.

يستهدف المشاريع التي تزيد تكلفتها على 300 ألف ريال ولا تتجاوز ثمانية ملايين ريال.

5 مسار التميز (أكثر من 300 ألف ريال - وأقل من 8 ملايين ريال)

المؤسسة العامة للتقاعد

تدعم المتقاعدين في عدد من القروض والتي تساعدهم في السكن والمعيشة ومنه

تمويل الموظفين وشريحة من المتقاعدين الخاضعين لنظام التقاعد (المدني والعسكري) والراغبين في شراء مسكن لهم أو تجديد المسكن

توفير التمويل طويل الأجل بأقساط ميسرة، مع إعطاء المستفيد فترة سماح للسداد.

ينتفع من مزايا هذا البرنامج جميع موظفي الدولة المواطنين الذين يشغلون وظائف ثابتة في الميزانية العامة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة الخاضعة لنظام التقاعد.

وزارة الإسكان

الدعم السكني

يحصل المستفيد الراغب في شراء الوحدات السكنية التي تقدمها وزارة الإسكان (سواء وحدات سكنية جاهزة للسكن أو وحدات سكنية تحت الإنشاء) على نوعين من الدعم السكني:

الأول: سعر الوحدة السكنية المخفض – بحيث تقدم الوزارة وحدات سكنية مخفضة القيمة للمستفيد.

الثاني: دعم التمويل عند الشراء – بحيث تقوم الوزارة بدعم أرباح التمويل العقاري.

صندوق التنمية العقارية

1 برنامج القرض العقاري

برنامج تمويل سكني مدعوم التكاليف إلى 500 ألف ريال ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

يعطى للشخص المؤهل بعد حصوله على تمويل عقاري من خلال شركة أملاك العالمية

يتحمل صندوق التنمية العقارية تقديم مبلغ دعم شهري يحول لحساب المستفيد مباشرة بعد سداده للقسط الشهري المستحق عليه من جهة التمويل.

مبادرة للتسهيل على منسوبي القطاع العسكري في الخدمة (على رأس العمل) للحصول على السكن، والمتقدمين لدى وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية بتقديم قرض إضافي حسن يغطي نسبة 20% من قيمة العقار وبحد أقصى 140 ألف ريال، إضافة إلى تمويلهم عبر برنامج القرض العقاري من خلال الجهات التمويلية بمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال لشراء وحدة سكنية أو البناء الذاتي.

3 التمويل العقاري التجاري

منتج تمويلي مصمم لتوفير سيولة نقدية للعميل مقابل عقار تجاري مدر للدخل.

منتج تمويلي مصمم لتملك أرض سكنية أو تجارية.

منتج تمويلي مصمم لتملك عقار جاهز سواء كان فيلا، شقة، دبلكس.