3.3 ملايين عملية بالمحاكم وكتابات العدل في 100 يوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشفت منصة ذكاء الأعمال الرقمية بوزارة العدل، عن أن المحاكم وكتابات العدل نفذت نحو 3.3 ملايين عملية، خلال الـ 100 يوم الماضية.

وأوضحت الوزارة أن محاكم الدرجة الأولى (العامة، التجارية، العمالية، الأحوال الشخصية، الجزائية)، عقدت آلاف الجلسات، وأصدرت أحكاما خلالها، إضافة إلى تنفيذ عمليات أخرى للمستفيدين.

وخلال الفترة نفسها قدمت كتابات العدل خدمات توثيق العقارات من إفراغ وغيره، إضافة إلى إصدار الوكالات الالكترونية أو التي تستلزم الحضور لمقار التوثيق العدلية منها عمليات لتوثيق العقارات.

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وفيما يتعلق بمحاكم التنفيذ أشارت الوزارة إلى أن إجمالي العمليات المنفذة من خلالها بلغت نحو 500 ألف عملية خلال الفترة نفسها، منوهة بأن التحول الرقمي لمحاكم التنفيذ مكن المستفيدين من الحصول على الخدمات عبر البوابة الالكترونية للوزارة، وأن تقديم طلبات التنفيذ لا يستلزم الحضور إلا في نطاق ضيق.

توزيع العمليات:

محاكم الدرجة الأولى

842 ألف جلسة عقدتها

322 ألف حكم أصدرته

422 ألف عملية أخرى للمستفيدين

كتابات العدل

1.2 مليون عملية توثيق منها

180 ألف عملية لتوثيق العقارات

محاكم التنفيذ