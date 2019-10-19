السعودية | الأولى من نوعها.. بطولة لجمال الخيل السعودية بحائل

شكرا لقرائتكم الأولى من نوعها.. بطولة لجمال الخيل السعودية بحائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اتفق محكمو مسابقات جمال الخيل في العالم، على أن الخيل العربية الأصيلة أحد أجمل المخلوقات على وجه الأرض، في الوقت الذي تسابقت دول عديدة في نقل تلك الخيول من موطنها الأصلي إلى بلدانهم منذ عشرات السنين.

وتعد "الليدي آن بلنت" أشهر من نقل الخيل العربية الأصلية من حائل لأوروبا، في عملية نقل استغرقت سنوات قبل أن تعود مجدداً بعد وضع مقاييس الجمال، لتصبح بطولات عالمية، انطلقت في عواصم أوروبية.

وتشهد حائل بطولة تستعرض فيها الخيل جمالها أمام المحكمين في ميدان المغواة انطلقت يوم 17 تشرين الأول/أكتوبر لمدة يومين، والتي تعد الأولى في حائل، حيث تتنافس 240 جواداً من مختلف مناطق السعودية على جوائز البطولة، وتعد الخيل المشاركة في البطولة سعودية الأصل والمنشأ، في ستة مراكز من الأول وحتى السادس، بحضور مفتوح لمحبي جمال الخيل واستعراضاتها.

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وشاركت عدد من المرابط الشهيرة للخيل بخيول الإنتاج في سباقات حائل الأولى، والتي من المتوقع أن تستمر في النسخ القادمة.



جمال الخيل

ويختلف الجمال نسبياً بين الجياد المشاركة، كما أن مقاييس الجمال معروفة لدى الخبراء، فيصف "خلف الشمري" أحد ملاك خيول الجمال العربية، أن الجواد العربي الجميل لا تخطئه العين، بالإضافة للمقاييس تخص جمال الحركة والرشاقة.

ويستطرد الشمري في وصف الجمال أن "العين تعرف الجمال عبر تمييز الفنون المختلفة، فالمنظر الجميل وكذلك اللوحة الجميلة واضحة لا يختلف عليها اثنان وهذا الجمال نسبي، والخيل العربية بالطبع جميلة ومختلفة عن غيرها، ومعروفة لدى محبي الخيل على مستوى العالم".

من جانبه، يروي مدير البطولة متعب الشمري، أن انطلاق بطولة جمال الخيل العربية في نسختها الأولى، جاء بدعم من أمير حائل ونائبه في سبيل انطلاق البطولة في حائل واستمرارها للسنوات القادمة، والتي كانت محفزة ومشجعة، ونتوقع أن تشهد البطولة حراكا كبيرا في نسخها التالية، لتضاف لبطولات المملكة في سباقات الجمال".