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تشهد جبهات القتال بين تركيا والأكراد اليوم (السبت)، هدوءاً نسبياً في مدينة رأس العين في شمال شرق سوريا، بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار أعلنته واشنطن وأنقرة قبل يومين، في وقت لم تخل قوات سوريا الديموقراطية "قسد" أيًا من مواقعها بعد.
وأوضح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن، أن "المنطقة يسودها هدوء نسبي تخرقه اشتباكات متقطعة بين الطرفين".
من جهته، أفاد شاهد عيان داخل مدينة رأس العين، لقناة "فرانس 24" بسماع دوي رشقات متقطعة على الجانب التركي من الحدود اليوم.
وكانت قوات سوريا الديموقراطية قد طالبت في بيان أمس تركيا بفتح ممر آمن لإخراج الجرحى والمدنيين المحاصرين في مدينة رأس العين، حيث تتركز المعارك بعد سيطرة أنقرة وفصائل سورية موالية لها على منطقة حدودية محاذية في شمال شرق سوريا.
19 أكتوبر 2019 - 20 صفر 1441 06:17 PM
"قسد" لم تخل مواقعها بعد
تشهد جبهات القتال بين تركيا والأكراد اليوم (السبت)، هدوءاً نسبياً في مدينة رأس العين في شمال شرق سوريا، بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار أعلنته واشنطن وأنقرة قبل يومين، في وقت لم تخل قوات سوريا الديموقراطية "قسد" أيًا من مواقعها بعد.
وأوضح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن، أن "المنطقة يسودها هدوء نسبي تخرقه اشتباكات متقطعة بين الطرفين".
من جهته، أفاد شاهد عيان داخل مدينة رأس العين، لقناة "فرانس 24" بسماع دوي رشقات متقطعة على الجانب التركي من الحدود اليوم.
وكانت قوات سوريا الديموقراطية قد طالبت في بيان أمس تركيا بفتح ممر آمن لإخراج الجرحى والمدنيين المحاصرين في مدينة رأس العين، حيث تتركز المعارك بعد سيطرة أنقرة وفصائل سورية موالية لها على منطقة حدودية محاذية في شمال شرق سوريا.
، هدنة تركيا والأكراد.. هدوء نسبي تخرقه اشتباكات متقطعة بين الطرفين ،
المصدر : الخليج 365
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