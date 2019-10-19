السعودية اليوم / الجيش الجزائري يوقف مهربين ومهاجرين غير شرعيين



الجزائر 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واس

أوقفت قوات الجيش الجزائري 89 مهاجرا غير شرعي بكل من وهران وعين تيموشنت و سكيكدة والطارف و تلمسان وغرداية كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع .

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم : إن قواتها بتمنراست وعين قزام ضبطت 23 مهرباً وحجزت سيارة رباعية الدفع ، وأوقفت عنصري دعم للجماعات الإرهابية ببرج باجي مختار .

وأضاف البيان أن قوات الجيش الجزائري دمرت خمسة مخابئ للإرهابيين بكل من باتنة وسكيكدة، تحتوي 20 لغما تقليدي الصنع وكميات مختلفة ومتنوعة من الذخيرة ومعدات تفجير .

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17:45ت م

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