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2019-10-19 الأحوال المدنية بمكة تعلن نقل مواعيدها مؤقتاً لإجراء أعمال صيانة متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة أعلنت الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة، أنه تقرر وبصفة مؤقتة، نقل جميع المواعيد النسائية من مكتب الأحوال المدنية بالعاصمة المقدسة 1 “الزاهر”، إلى الفترة المسائية بمكتب العاصمة المقدسة ٢ “الجروشي مول”، وذلك لتعذر استقبال المواطنات في مكتب “الزاهر ” لخضوع القسم النسائي، لأعمال صيانة طارئة.

وسيتم تنفيذ إجراءات المواطنات كافة اللاتي يشملهن ذلك خلال الفترة من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة الثامنة مساءً بمكتب العاصمة المقدسة٢ “الجروشي مول”.







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