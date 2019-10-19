الأحوال المدنية بمكة تعلن نقل مواعيدها مؤقتًا لإجراء أعمال صيانة

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365

أعلنت الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة، بأنه تقرر وبصفة مؤقتة، نقل جميع المواعيد النسائية من مكتب الأحوال المدنية بالعاصمة المقدسة 1 “الزاهر”، إلى الفترة المسائية بمكتب العاصمة المقدسة 2 “الجروشي مول” ، وذلك لتعذر استقبال المواطنات في مكتب “الزاهر” لخضوع القسم النسائي، لأعمال صيانة طارئة.

وأوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر أنه سيتم تنفيذ جميع إجراءات المواطنات اللاتي سبق وأنه حددوا مواقع إنجازها في مكتب “الزاهر” خلال الفترة من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة الثامنة مساءً بمكتب العاصمة المقدسة 2 “الجروشي مول”.

وأكد “الجاسر”، حرص الأحوال المدنية على تقديم خدماتها بيسر وجودة عالية، ومتابعتها، في الوقت ذاته، لمعالجة العطل الفني، الخارج عن إرادتها، في أسرع وقت.