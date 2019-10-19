شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الباحة يفتتح مشاريع طرق بطول 239.8 ألف كلم كلّفت 993 مليوناً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الباحة) يفتتح أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، بحضور وزير النقل الدكتور نبيل العامودي، 14 مشروعاً للطرق بالباحة، وذلك بعد غدٍ (الاثنين) بقاعة الحسام للمؤتمرات والاحتفالات بالباحة. وتضمنت مشاريع الطرق التي سيدشنها 48 وصلة جرى إنجازها في مدينة الباحة ومحافظاتها وبطول (239.859) كيلومتراً، بقيمة إجمالية بلغت نحو (993.778.621.90) ريال.



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