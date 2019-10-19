تفاصيل إخلاء مستشفى الأنصار بالمدينة.. 130 دقيقة فقط لإجلاء 33 مريضًا

أوضحت إمارة المدينة المنورة تفاصيل إجلاء مرضى مستشفى الأنصار ونقلهم إلى مستشفيات أخرى، في زمن قياسي استغرق 130 دقيقة فقط.

ونشرت الإمارة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل «تويتر» إنفوجرافًا، بيَّنت من خلاله أنه تمَّ إجلاء 33 حالة مرضية في زمن قدره ساعتان وعشر دقائق بمتوسط 9 دقائق لكل مريض.

وحول تفاصيل الحالات، أوضحت إمارة المدينة، أنَّ العناية المركزة كان بها 14 حالة، تمَّ نقل 9 حالات إلى مستشفى أحد 5 حالات إلى القطاع الخاص، أمَّا حالات العزل فهي حالتان فقط، وتمَّ نقلهما إلى مستشفى أحد العام.

بينما كان هناك 8 حالات في قسم الباطنية، وتمَّ نقلهم إلى مستشفى المدينة العام، فيما كان هناك 6 حالات في قسم الجراحة، وتمَّ نقلهم جميعًا إلى مستشفى الميقات، وكان هناك 3 حالات في قسم الطوارئ، وتمَّ نقل حالتين إلى مستشفى أحد العام، وحالة واحدة إلى مستشفى الملك فهد العام.

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وأشارت إمارة المدينة المنورة إلى أنه تمّ استخدام 19 سيارة إسعاف في نقل الحالات المرضية و24 فرقة إسعافية.

وكان المتحدث الإعلامي للشؤون الصحية في منطقة المدينة المنورة، ذكر في وقت سابق، ملاحظة بعض الشروخ والتصدعات في المبنى الإداري الملاصق لمستشفى الأنصار، وتم تشكيل فريق هندسي بمشاركة لجنة المباني الآيلة للسقوط بالمنطقة، والذي أوصى بضرورة إخلاء المبنى.

واتخذت الشؤون الصحية الإجراءات الاحترازية اللازمة بإخلاء المستشفى بالكامل، ونقل المرضى إلى مستشفيات أخرى.