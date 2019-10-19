أمطار رعدية على 9 مناطق بالمملكة.. خلال ساعات

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تتأثر 9 مناطق بالمملكة، بأمطار رعدية، يصحبها رياح نشطة تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية خلال الساعات المقبلة.

وقالت هيئة الأرصاد، في عدة تنبيهات نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم السبت، إن «العلا والعيص ووادي الفرع بالمدينة المنورة، تتأثر في الواحدة من ظهر اليوم وحتى السادسة من مساء اليوم نفسه بسحب رعدية يصحبها نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية».

وأوضحت أن «أضم - الطائف - العاصمة المقدسة - العرضيات – ميسان» بمكة المكرمة تتأثر في الواحدة من ظهر اليوم وحتى الثامنة من مساء اليوم نفسه بأمطار رعدية يصحبها نشاط في الرياح السطحية».

وأشارت إلى أن «الوجه - أملج - تبوك – تيماء» في منطقة تبوك تتأثر في الواحدة من ظهر اليوم وحتى الثامنة من مساء اليوم نفسه بسحب رعدية يصحبها نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.

وقالت إن «أبو عريش - أحد المسارحة - الحرث - الدائر - الطوال - العارضة - فيفا – هروب» بمنطقة جازان تتأثر في الواحدة من ظهر اليوم وحتى الثامنة من مساء اليوم نفسه تتأثر بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وتساقط البرد وسيول يصحبها نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.

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أما عن منطقة حائل، فإن «الحائط - الشملي - بقعاء - حائل – موقق»، تتأثر –بحسب الأرصاد- برياح نشطة وسحب رعدية، بدءًا من الحادية عشرة صباحًا وحتى السادسة من مساء اليوم.

وقالت هيئة الأرصاد، إن «القريات - دومة الجندل - سكاكا – طبرجل»، بمنطقة الجوف، تتأثر في الواحدة من ظهر اليوم وحتى الثامنة من مساء اليوم نفسه، بسحب رعدية يصحبها نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.

وأوضحت أن «العويقيلة - رفحاء - طريف – عرعر» بالحدود الشمالية تتأثر في الواحدة من ظهر اليوم وحتى الثامنة من مساء اليوم نفسه بسحب رعدية يصحبها نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.

أما عن منطقة الباحة، فإن «الباحة - العقيق - المخواة - بلجرشي - فرعة غامد الزناد»، تتأثر في الواحدة من ظهر اليوم وحتى الثامنة من مساء اليوم نفسه، بهطول أمطار رعدية يصحبها نشاط في الرياح السطحية.

فيما تتأثر «أبها - أحد رفيدة - الحرجة - النماص - بلقرن - تنومة - خميس مشيط - رجال المع - سراة عبيده - ظهران الجنوب – محايل» بمنطقة عسير، في الواحدة من ظهر اليوم وحتى الثامنة من مساء اليوم نفسه، بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يصحبها نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.