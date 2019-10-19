ضبط 2977 مركبة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة

ضبطت إدارات المرور 2977 مركبة مخالفة، ضمن الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، على مستوى المملكة.
وأوضح المرور السعودي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر، أنَّ هذه المركبات المخالفة قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأهابت إدارات المرور بالمناطق، من المواطنين، التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.
من جهة أخرى، أوضح المرور السعودي أنَّ القيادة على الطريق بمركبات مخصصة للاقتناء يعدّ مخالفة مرورية وردت عقوبتها في جدول المخالفات المرورية رقم (٤).
كما أعلن المرور، أنَّه سيتم تطبيق المخالفات المرورية على السيارات التي تحمل لوحات أجنبية، وذلك اعتبارًا من الأول من نوفمبر القادم، مشيرًا إلى أنه سيتم رصد المخالفات المرورية إلكترونيًا على السيارات التي تحمل لوحات أجنبية، وسيتم تحصيل قيمة المخالفات المرورية قبل مغادرة أراضي المملكة.
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