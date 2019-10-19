السفارة في لبنان تعلن نجاح المرحلة الأولى من إجلاء المواطنين

أعلنت سفارة خادم الحرمين الشريفين في بيروت، اليوم السبت، نجاح المرحلة الأولى من إجلاء السعوديين من لبنان.

وأشارت السفارة– عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- إلى نجاح المرحلة الأولى من خطة إدارة الأزمات والطوارئ، بهدف إجلاء المواطنين السعوديين وتأمين سلامة وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي، والتي بدأت عند الساعة الخامسة فجر اليوم السبت.

وقدمت السفارة الشكر إلى قيادة الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، معبرة عن أملها في أن ينعم لبنان بدوام الأمن والاستقرار.

وكانت السفارة السعودية في لبنان، أعلنت مساء أمس الجمعة، تخصيص فندق لانكستر بلازا الواقع في منطقة الروشة كنقطة المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين لدى الجمهورية اللبنانية؛ تمهيدًا للانتقال إلى المطار ومن ثمَّ المغادرة إلى الوطن في أقرب فرصة ممكنة.

وذكرت السفارة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنَّه «حرصًا من حكومة خادم الحرمين الشريفين على سلامة المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين لدى الجمهورية اللبنانية، فقد خصصت السفارة فندق لانكستر بلازا الواقع في منطقة الروشة كنقطة تجمع، تمهيدًا للانتقال إلى المطار ومن ثم المغادرة إلى الوطن الحبيب في أقرب فرصة ممكنة».

Advertisements

وكانت وزارة الخارجية السعودية حذرت جميع المواطنين من السفر إلى لبنان، سواء من المملكة أو أي جهة دولية أخرى؛ حرصًا على سلامتهم، نظرًا للأوضاع الراهنة التي تشهدها الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وتحسبًا لأي تداعيات سلبية لها.

من جانبها، حذرت وزارة الخارجية جميع المواطنين من السفر إلى لبنان، سواء من المملكة أو أي جهة دولية أخرى؛ حرصًا على سلامتهم، نظرًا للأوضاع الراهنة التي تشهدها الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وتحسبًا لأي تداعيات سلبية لها.

كما طلبت الوزارة في تغريدات عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، من المواطنين الموجودين في لبنان توخّي أقصى درجات الحيطة والحذر، والاتصال بسفارة المملكة في بيروت لتقديم التسهيلات والرعاية اللازمة عند الحاجة، آملين أن ينعم لبنان بدوام الأمن والاستقرار.

وتشهد لبنان منذ ثلاثة أيام احتجاجات بمختلف المناطق اعتراضًا على سوء الأحوال المعيشية.