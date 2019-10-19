العدل: تنفيذ 3 ملايين عملية بالمحاكم خلال 100 يوم

كشفت منصة ذكاء الأعمال الرقمية بوزارة العدل، عن أن المحاكم وكتابات العدل نفذت نحو 3.3 ملايين عملية، خلال الـ100 يوم الماضية.

وأوضحت وزارة العدل، أن محاكم الدرجة الأولى (العامة، التجارية، العمالية، الأحوال الشخصية، والجزائية)، عقدت نحو 842 ألف جلسة، وأصدرت ما يزيد عن 322 ألف حكم، إضافة إلى تنفيذ عمليات أخرى بلغت نحو 422 ألف عملية للمستفيدين، وذلك خلال الـ100 يوم الماضية.

كما قدمت كتابات العدل –خلال نفس الفترة- خدمات توثيق العقارات من إفراغ وغيره، إضافة إلى إصدار الوكالات الإلكترونية أو التي تستلزم الحضور لمقار التوثيق العدلية بواقع 1.2 مليون عملية توثيق منها 180 ألف عملية لتوثيق العقارات.

وأشارت وزارة العدل إلى أن إجمالي العمليات المنفذة بمحاكم التنفيذ بلغ نحو 500 ألف عملية خلال الفترة ذاتها، موضحة أن التحول الرقمي لمحاكم التنفيذ مكّن المستفيدين من الحصول على الخدمات عبر البوابة الإلكترونية لوزارة العدل ، وأن تقديم طلبات التنفيذ لا يستلزم الحضور إلا في نطاق ضيق.