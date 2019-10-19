السعودية اليوم / القضاء على انتحاريين جنوب غرب باكستان



إسلام آباد 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واس

تمكنت قوات الأمن الباكستانية من القضاء على انتحاريين خلال عملية أمنية نفذتها في منطقة "لورالاي" بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضحت مصادر أمنية باكستانية اليوم أن فرقة من القوات شبه العسكرية نفذت العملية بناء على معلومات استخباراتية، حيث تمكنت من مداهمة موقع لعناصر إرهابية، وجرى تبادل إطلاق النار بين الطرفين، قاما على إثرها الإرهابيين بالانتحار بتفجير حزاميهما الناسفين لتجنب الاعتقال .

وأضافت المصادر بأن الفرقة شبه العسكرية قامت بتعزيز الإجراءات الأمنية في المنطقة، حيث يجري البحث عن أي عناصر أخرى على صلة بالانتحاريين.

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16:51ت م

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