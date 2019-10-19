

الباحة 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واس

يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، بحضور معالي وزير النقل الدكتور نبيل العمود ، 14 مشروعاً للطرق بالباحة ، وذلك بعد يوم غدٍ بقاعة الحسام للمؤتمرات والاحتفالات بالباحة.

وتضمنت مشروعات الطرق التي سيدشنها سموه 48 وصلة جرى إنجازها في مدينة الباحة ومحافظاتها وبطول(239.859) كيلو متراً ، بقيمة إجمالية بلغت نحو (993.778.621.90) ريالاً.

// انتهى //

16:07ت م

0069





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو الأمير حسام بن سعود يفتتح 14 مشروعاً للطرق بالباحة الاثنين القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.