السعودية اليوم / وزارة الداخلية تنظم ورشة عمل لتعزيز إطار عمل المساعدة القانونية المتبادلة في المملكة



الرياض 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واس

تنظم وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي خلال الفترة من 22 إلى 26 صفر 1441هـ، ورشة عمل لتعزيز إطار عمل المساعدة القانونية المتبادلة في المملكة العربية

وتهدف ورشة العمل التي يتم عقدها بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، إلى تعزيز خبرات المشاركين في مختلف المجالات القانونية والإجرائية ذات الصلة بالمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء السعوديين والدوليين وعدد من المختصين في وزارات ( الداخلية، الخارجية، والعدل )، وهيئات ( الخبراء بمجلس الوزراء، السوق المالية، الجمارك، مكافحة الفساد، والاتصالات وتقنية المعلومات )، والنيابة العامة، ورئاستي ( أمن الدولة، والاستخبارات العامة )، وديوان المظالم، إضافة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي.

// انتهى //

15:57ت م

0067



الرياض 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واستنظم وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي خلال الفترة من 22 إلى 26 صفر 1441هـ، ورشة عمل لتعزيز إطار عمل المساعدة القانونية المتبادلة في المملكة العربية السعودية ، تحت إشراف اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية في المملكة.وتهدف ورشة العمل التي يتم عقدها بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، إلى تعزيز خبرات المشاركين في مختلف المجالات القانونية والإجرائية ذات الصلة بالمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء السعوديين والدوليين وعدد من المختصين في وزارات ( الداخلية، الخارجية، والعدل )، وهيئات ( الخبراء بمجلس الوزراء، السوق المالية، الجمارك، مكافحة الفساد، والاتصالات وتقنية المعلومات )، والنيابة العامة، ورئاستي ( أمن الدولة، والاستخبارات العامة )، وديوان المظالم، إضافة إلى مؤسسة النقد العربي السعودي.// انتهى //15:57ت م0067

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