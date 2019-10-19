السعودية اليوم / مؤتمر طب الأسنان يشهد أول هاكثون في براءات الاختراع بمجال طب الأسنان على مستوى منطقة الشرق الأوسط



جدة 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واس

يشهد المؤتمر العالمي الخامس لطب الأسنان المقرر انطلاقه بعد غدٍ الإثنين، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، تنظيم أول هاكثون في براءات الاختراع بمجال طب الأسنان على مستوى منطقة الشرق الأوسط، الذي تنظمه جامعة الملك عبدالعزيز ممثلةً بكلية طب الأسنان ومستشفى الأسنان الجامعي ويستمر على مدى أربعة أيام, وذلك بفندق الريتز كارلتون بمحافظة جدة.

وأكد عميد كلية طب الأسنان ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور عبد الغني بن إبراهيم ميره، أن المؤتمر الذي يشهد تواجد أكثر من 2000 ممارس وممارسة في مجال طب الأسنان من داخل المملكة وخارجها، يتزامن مع حصد الكلية الاعتماد الأكاديمي الأمريكي من هيئة اعتماد برامج طب الأسنان الأمريكية "كودا" ، كأول كلية في العالم من خارج الولايات المتحدة الأمريكية تحصل على هذا الاعتماد.

وأضاف أن المؤتمر العالمي لطب الأسنان، الذي يحمل في نسخته الخامسة شعار "التميز في التعليم والابتكار والعناية بالمرضى" يُعد من أكبر المؤتمرات لطب الأسنان على مستوى المنطقة، ويقام كل أربع سنوات، كما يأتي تماشياً مع استراتيجية جامعة الملك عبدالعزيز ورؤية المملكة ٢٠٣٠.

وأشار إلى تميز المؤتمر بطرحه لأحدث المواضيع المواكبة لآخر التطورات في مجال طب الأسنان، ومواجهة أبرز تحديات التخصص في المجتمع عبر اقامة المحاضرات والندوات العلمية للمؤتمر, إضافة لورش العمل التي ستقام بالتزامن مع أعمال المؤتمر .

وأوضح الدكتور عبدالغني، أن المؤتمر يستضيف نخبة من المتحدثين العالمين المتميزين في مختلف مجالات طب الأسنان لنقل خبراتهم وأبرز ما توصل إليه طب الأسنان الحديث، ومتحدثين محليين بارزين لتوضيح مدى التطور والكفاءة التي وصلت إليها المملكة في هذا المجال، واستضافة أبرز الشخصيات وصناع القرار, فيما يخص صحة الفم والأسنان، في حين تشهد أعمال المؤتمر تنظيم معرض مصاحب يضم نخبة من أكبر الشركات والوكالات والجامعات العالمية ذات العلاقة في طب الأسنان.

يذكر أن المؤتمر العالمي الخامس لطب الأسنان سيستضيف عقد اجتماع لجنة عمداء كليات طب الأسنان في المملكة، كما سيتطرق المؤتمر للعديد من المسائل التي تهم الممارس الصحي بصفة عامة، وممارس صحة الفم والأسنان بصفة خاصة، كالتوعية بحقوق المريض وحقوق الممارس الصحي، ومجالات عمل خريج طب الأسنان وريادة الأعمال، وتسخير التقنية الحديثة في طب الأسنان والعديد من القضايا الأخرى, لافتاً الانتباه إلى أن المؤتمر سيشهد توقيع اتفاقيات تعاون لتوظيف خريجي طب الأسنان.

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