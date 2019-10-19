

جدة 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واس

أعلنت الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة، أنه تقرر وبصفة مؤقتة، نقل جميع المواعيد النسائية من مكتب الأحوال المدنية بالعاصمة المقدسة 1 "الزاهر"، إلى الفترة المسائية بمكتب العاصمة المقدسة ٢ "الجروشي مول"، وذلك لتعذر استقبال المواطنات في مكتب "الزاهر " لخضوع القسم النسائي، لأعمال صيانة طارئة.

وسيتم تنفيذ إجراءات المواطنات كافة اللاتي يشملهن ذلك خلال الفترة من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة الثامنة مساءً بمكتب العاصمة المقدسة٢ "الجروشي مول".

// انتهى //

15:24ت م

0062





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة تعلن نقل مواعيدها مؤقتاً لإجراء أعمال صيانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.