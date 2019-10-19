- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم صور.. محمد العرب: اليوم حققت واحداً من أهم أحلامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
صور.. محمد العرب: اليوم حققت واحداً من أهم أحلامي
حصل على الدكتوراه في العلاقات السياسية والدبلوماسية
متابعات الخليج 365 - الرياض
حصل الإعلامي محمد العرب المراسل الحربي والإعلامي بقناتي العربية والحدث، على رسالة الدكتوراه في العلاقات السياسية والدبلوماسية.
وقال العرب، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “هذا سبب الإجازة لمن كان يسأل..؟
الحمد لله… اليوم حققت واحداً من أهم أحلامي… الدكتوراه في العلاقات السياسية والدبلوماسية عن رسالة (أثر نظرية الفوضى الخلاقة على الأمن العربي) بكل الميادين.
وحصل الإعلامي محمد العرب على الدكتوراه من “دائرة التعليم الخاص بمجلس التنمية الاقتصادي بالتعاون مع وزارة التعليم المصرية (جامعة عين شمس)”.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. محمد العرب: اليوم حققت واحداً من أهم أحلامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.