2019-10-19

صور.. محمد العرب: اليوم حققت واحداً من أهم أحلامي

متابعات الخليج 365 - الرياض

حصل الإعلامي محمد العرب المراسل الحربي والإعلامي بقناتي العربية والحدث، على رسالة الدكتوراه في العلاقات السياسية والدبلوماسية.

وقال العرب، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “هذا سبب الإجازة لمن كان يسأل..؟

الحمد لله… اليوم حققت واحداً من أهم أحلامي… الدكتوراه في العلاقات السياسية والدبلوماسية عن رسالة (أثر نظرية الفوضى الخلاقة على الأمن العربي) بكل الميادين.

Advertisements

وحصل الإعلامي محمد العرب على الدكتوراه من “دائرة التعليم الخاص بمجلس التنمية الاقتصادي بالتعاون مع وزارة التعليم المصرية (جامعة عين شمس)”.