فيديو وصور.. منسوبو مدرسة في تبوك يحفرون بئر مياه صدقة عن زميلهم المتوفى

2019-10-19

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

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في لفتة إنسانية مميزة من منسوبي متوسطة خبيب بن عدي بتبوك تجاه زميل لهم، يعمل معلماً بذات المدرسة فقد أنهوا أمس البئر الأولى في دولة ” توغو ” بأفريقيا عن زميلهم الأستاذ مسعود بن عودة الهلولي العطوي – يرحمه الله – والذي توفي قبل عدة أشهر.

وقال قائد المدرسة الأستاذ عبدالرحمن العطوي لـ “متابعات الخليج 365” إن هذا الأمر هو أقل ما نقدمه له أنا وزملائي في المدرسة لزميلنا الفقيد، ونسأل الله أن يجعلها صدقة جارية عنه.. وعن جميع من شارك وساهم.







