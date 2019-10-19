- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم فيديو وصور.. منسوبو مدرسة في تبوك يحفرون بئر مياه صدقة عن زميلهم المتوفى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو وصور.. منسوبو مدرسة في تبوك يحفرون بئر مياه صدقة عن زميلهم المتوفى
توفي بالإجازة المدرسية الماضية وكان صديقاً للطالب والمعلم
متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك
في لفتة إنسانية مميزة من منسوبي متوسطة خبيب بن عدي بتبوك تجاه زميل لهم، يعمل معلماً بذات المدرسة فقد أنهوا أمس البئر الأولى في دولة ” توغو ” بأفريقيا عن زميلهم الأستاذ مسعود بن عودة الهلولي العطوي – يرحمه الله – والذي توفي قبل عدة أشهر.
وقال قائد المدرسة الأستاذ عبدالرحمن العطوي لـ “متابعات الخليج 365” إن هذا الأمر هو أقل ما نقدمه له أنا وزملائي في المدرسة لزميلنا الفقيد، ونسأل الله أن يجعلها صدقة جارية عنه.. وعن جميع من شارك وساهم.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو وصور.. منسوبو مدرسة في تبوك يحفرون بئر مياه صدقة عن زميلهم المتوفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.