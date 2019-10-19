2019-10-19

سمر المقرن بعد وصولها من بيروت: الحمد لله على نعمة السعودية

متابعات الخليج 365 - احمد العطوي - تبوك

قالت الإعلامية والكاتبة في صحيفة الجزيرة سمر المقرن عقب وصولها إلى الأراضي السعودية بعد فترة عصيبة قضتها في بيروت “الحمد لله أنني سعودية والحمد لله على نعمة السعودية”.

وكانت الإعلامية سمر المقرن قد مرت بظروف عصيبة خلال التظاهرات والاحتجاجات التي تعم معظم المدن اللبنانية، وتمكنت من الوصول إلى الفندق الذي حددته السفارة لإجلاء المواطنين السعوديين ليتم نقلهم إلى المملكة”.

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وأضافت: وصلت إلى وطني بحمد الله بعد فترة عصيبة قضيتها في لبنان⁩ والشكر لسعادة السفير الرائع وليد بخاري ‏ولسفارة المملكة في لبنان ‏على كل الاهتمام الذي قدموه لي ولغيري من أبناء السعودية.. ‏بيض الله وجوهكم”.

يذكر أن المقرن وصلت في وقت سابق، إلى العاصمة اللبنانية ” بيروت ” لتصوير حلقة من برنامج ” كلام نواعم ” ولكن ساءت الأحوال الأمنية وبدأت المظاهرات؛ ما أدى إلى توقفها عن تصوير الحلقة والعودة إلى الأراضي السعودية.