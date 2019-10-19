السعودية | رسام "غراندايزر" يتطلع لزيارة السعودية.. وهذا ما قاله!

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شكرا لقرائتكم رسام "غراندايزر" يتطلع لزيارة السعودية.. وهذا ما قاله! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قال رسام الأنمي الياباني الشهير غو ناغاي، إنه يقدر محبة الجمهور السعودي لأعماله، وإنه يتطلع لزيارة المملكة قريباً.
ويعد "ناغاي" مبدعا في عالم رسم أفلام الكرتون على طريقة الأنمي اليابانية، وهو معروف في العالم العربي نظير عمله مسلسل مغامرات الفضاء "غراندايزر" الشهير، الذي أنتج عام 1975، ومن ثم دبلج باللغة العربية، وعرض في الثمانينات، محققاً شعبية كبيرة لا تزال مستمرة.
جاء ذلك بمناسبة تدشين النسخة اليابانية من صحيفة "عرب نيوز" السعودية، حيث قال: "أقدر وبشدة أن السعوديين أحبوا غراندايزر الذي ابتكرته، لطالما ابتكرت قصصاً تدور حول المغامرات والأحلام، وسعيد بأن هذه الأمور لاقت ترحيبا بينكم".
وأضاف: "أنا متأكد من أنني سأفاجأ بكثير من الأمور حين أزور السعودية، وأتوقع أن أكتشف أشياء جديدة، لدي توقعات عظيمة بخصوص هذه التجربة الجديدة".
وتابع: "أتوقع أن تثير جوانب مختلفة اهتمامي، مثل الطبيعة والناس، لكل الدول تاريخ طويل وثقافة غنية، لذلك أتطلع لأن أستمتع بثقافة وتاريخ المملكة".
وتأتي تصريحات ناغاي ضمن مقابلة خاصة أجرتها معه صحيفة "عرب نيوز" في طوكيو على هامش معرض تكريمي يستعرض مسيرته في عالم الأنمي منذ 50 عاماً، وتتطرق المقابلة لسيرة حياة الفنان، وأعماله المختلفة، مثل مازنغر وديفيل مان.
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