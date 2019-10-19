، نيوم.. ١٠٠ طالب يستهلّون مشروع "الحوارات الطلابية" ،

محمد بن مسعود - الدمام - يستضيفه "تعليم تبوك".. بمشاركة 47 إدارة تعليمية

تطلق وزارة التعليم مشروع الحوارات الطلابية في نيوم، غداً الأحد، تحت شعار "حوارات نيوم".

ويعدّ المشروع أحد أبرز مشروعات خطة وكالة الوزارة للتعليم العام- الإدارة العامة للنشاط الطلابي "الثقافي"، ويأتي ضمن سلسلة المشروعات التي تنفذها الوزارة في الميدان التعليمي.

ويستضيف "تعليم تبوك" هذه النسخة من المشروع التي سيتم تنفيذها في مدينة المستقبل " نيوم " خلال المدة من ٢١-٢٤/ ٢/ ١٤٤١هـ.

وينفذ المشروع بالتعاون مع مجموعة من الشركاء يأتي في مقدمتهم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الذي يمثله في المشروع عضو مجلس الشورى والأمين العام للمركز أ.د. عبدالله الفوزان، إضافة إلى إدارة مشروع "نيوم" ويمثلها مدير الإعلام والاتصال في نيوم وائل نبيل.

ورحب مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم العمري بضيوف المشروع والطلاب المشاركين وشكر وزارة التعليم على اختيار تبوك لتنفيذ هذا المشروع الطلابي النوعي.

وقال مدير المشروع مشرف عام النشاط الثقافي بالوزارة د. بندر العسيري: تحرص وزارة التعليم على تأكيد نواتج التعليم وإبرازها من خلال مجموعة أوراق العمل التي يقدمها الطلاب المشاركين في المشروع باللغتين العربية والإنجليزية حول محوري اللقاء" نيوم مدينة الحالمين والملهمين - من طويق إلى نيوم خطوات عملية"، حيث ستعقد مجموعة من الجلسات الحوارية حولها بمشاركة ضيوف المشروع.

بدوره، أكد المدير التنفيذي للمشروع مدير نشاط الطلاب بتبوك د. عبدالله الحارثي، توفير كل الإمكانات وتهيئة كافة الظروف التي تساعد على نجاح المشروع بدء من استقبال الوفود المشاركة حتى نهاية المشروع.

وأشار إلى رقمنة إجراءات التسجيل ورفع البيانات وتشكيل فرق العمل المشغلة للمشروع وإعداد اللجان العلمية والفنية إضافة إلى إعداد أوبريت فني بهذه المناسبة.

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