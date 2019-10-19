محمد بن مسعود - الدمام - بعد تنبيه "الأرصاد" من سحب رعدية ورياح نشطة دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني. جاء ذلك بعدما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك اليوم، تضمن تكون سحب رعدية، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية. وتستمر الحالة حتى الثامنة مساءً , وتشمل "تبوك ومحافظات الوجه وأملج وتيماء".الأرصاد الدفاع المدني بمنطقة تبوك 19 أكتوبر 2019 - 20 صفر 1441 03:54 PM بعد تنبيه "الأرصاد" من سحب رعدية ورياح نشطة Advertisements "مدني تبوك" يدعو لعدم الاقتراب من بطون الأودية "مدني تبوك" يدعو لعدم الاقتراب من بطون الأودية دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني. جاء ذلك بعدما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك اليوم، تضمن تكون سحب رعدية، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية. وتستمر الحالة حتى الثامنة مساءً , وتشمل "تبوك ومحافظات الوجه وأملج وتيماء". الكلمات المفتاحية ، "مدني تبوك" يدعو لعدم الاقتراب من بطون الأودية ،

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