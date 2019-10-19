محمد بن مسعود - الدمام - لإعادتهم لأرض الوطن أعلنت ‫الخطوط السعودية عن توفير مقاعد للراغبين في مغادرة ‫لبنان، وإعفائهم من جميع القيود والغرامات عند (إعادة الحجز، تغيير خط السير، الاسترداد، التخلف عن السفر)؛ تقديراً لظروفهم، وحرصاً على سلامة وصولهم إلى الوطن الحبيب. الخطوط السعودية لبنان 19 أكتوبر 2019 - 20 صفر 1441 03:53 PM Advertisements لإعادتهم لأرض الوطن "الخطوط السعودية" توفر مقاعد وتعفي الركاب الراغبين في مغادرة لبنان من القيود "الخطوط السعودية" توفر مقاعد وتعفي الركاب الراغبين في مغادرة لبنان من القيود أعلنت ‫الخطوط السعودية عن توفير مقاعد للراغبين في مغادرة ‫لبنان، وإعفائهم من جميع القيود والغرامات عند (إعادة الحجز، تغيير خط السير، الاسترداد، التخلف عن السفر)؛ تقديراً لظروفهم، وحرصاً على سلامة وصولهم إلى الوطن الحبيب. الكلمات المفتاحية ، "الخطوط السعودية" توفر مقاعد وتعفي الركاب الراغبين في مغادرة لبنان من القيود ،

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