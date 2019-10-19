، قبل أن ينهي خطابه.. اللبنانيون يتهمون "حسن نصر الله" بالفساد ،

محمد بن مسعود - الدمام - التنديد طال قيادات في ميليشيته

اتهم المتظاهرون اللبنانيون زعيم ميليشيا "حزب الله" حسن نصر الله بالفساد، وقبل أن ينهي الأخير خطابه الذي أعلن خلاله اليوم (السبت)، بأنه "لا يؤيد استقالة الحكومة؛ بل يدعمها ولكن بروح جديدة ومنهجية جديدة، هتف المتظاهرون الذين تجمعوا في ساحة رياض الصلح وسط بيروت "كلن يعني كلن.. نصرالله واحد منن".

واستمرت المظاهرات لليوم الثالث على التوالي مطالبة بضرورة رحيل الطبقة السياسية الحاكمة في البلاد.

ومنذ الخميس الماضي، وبحسب قناة "الحرة" الأمريكية، كان لافتا خروج مظاهرات غاضبة في مناطق محسوبة على ميليشيا "حزب الله"، أبرز مكونات الحكومة اللبنانية على غرار الضاحية الجنوبية لبيروت وأخرى جنوباً، خصوصاً مدينة النبطية؛ حيث تجمّع متظاهرون قرب منازل ومكاتب عدد من نواب حزب الله وحركة أمل التي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري.

وأحرق العشرات صورا لبري مرددين هتافات مناهضة لقرينته رندة التي يتهمونها بالفساد. كما طالت الهتافات أعضاء في حزب الله، بينهم رئيس كتلة الحزب البرلمانية محمد رعد.حزب الله لبنان