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شرعت الجهات الأمنية في جدة وفريق "ساعد" للبحث والإنقاذ، في عمليات البحث والتحري عن الشاب ريان بن محمد علي (17 عاماً) والذي خرج قرابة الساعة العاشرة من مساء أمس من الخمرة بجدة، ولم يُعثر عليه إلى هذه اللحظة.
وقالت أسرة الشاب "ريان"، إنه خرج مساء أمس من الخمرة مرتدياً بلوزة زرقاء وبنطلوناً رياضياً أسود، مشيرة إلى أن لون بشرته حنطي، ويعاني من مرض التوحد، داعية من يعثر عليه إبلاغ أقرب مركز للشرطة أو الاتصال على الرقم (0550606811).
من جهته، كثف فريق "ساعد" التطوعي للبحث والإنقاذ من عمليات البحث من خلال عدد من الأعضاء الذين شرعوا في مسح عدة مواقع؛ بغية العثور على المفقود.
الجهات الأمنية فريق "ساعد" للبحث والإنقاذ جدة
19 أكتوبر 2019 - 20 صفر 1441 03:13 PM
غادر "الخمرة" مساءً ويعاني "توحداً" وفريق "ساعد" يمسح المواقعخرج ولم يعد.. "أمن جدة" يبحث عن الشاب "ريان" وأسرته تناشد
شرعت الجهات الأمنية في جدة وفريق "ساعد" للبحث والإنقاذ، في عمليات البحث والتحري عن الشاب ريان بن محمد علي (17 عاماً) والذي خرج قرابة الساعة العاشرة من مساء أمس من الخمرة بجدة، ولم يُعثر عليه إلى هذه اللحظة.
وقالت أسرة الشاب "ريان"، إنه خرج مساء أمس من الخمرة مرتدياً بلوزة زرقاء وبنطلوناً رياضياً أسود، مشيرة إلى أن لون بشرته حنطي، ويعاني من مرض التوحد، داعية من يعثر عليه إبلاغ أقرب مركز للشرطة أو الاتصال على الرقم (0550606811).
من جهته، كثف فريق "ساعد" التطوعي للبحث والإنقاذ من عمليات البحث من خلال عدد من الأعضاء الذين شرعوا في مسح عدة مواقع؛ بغية العثور على المفقود.
، خرج ولم يعد.. "أمن جدة" يبحث عن الشاب "ريان" وأسرته تناشد ،
المصدر : الخليج 365
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