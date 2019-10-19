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بيان من السفارة في لبنان بشأن المرحلة الأولى لإجلاء السعوديين
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت سفارة المملكة في لبنان، اليوم السبت، نجاح المرحلة الأولى من خطة إدارة الأزمات والطوارئ بهدف إجلاء المواطنين السعوديين وتأمين سلامة وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي التي بدأت عند الساعة الخامسة فجراً.
وقالت السفارة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، “شكراً لقيادة الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، آملين أن ينعم لبنان بدوام الأمن والاستقرار”.
الجدير بالذكر أن سفارة المملكة دعت في وقت سابق، المواطنين السعوديين؛ سواء المقيمين أو الزائرين في لبنان، إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التظاهرات والاحتجاجات.
وناشدت السفارة جميعَ المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين، إلى الإسراع في التواصل مع السفارة وتسجيل بياناتهم؛ استعداداً لمغادرة لبنان في أقرب فرصة ممكنة؛ وذلك نظراً للأوضاع الأمنية الراهنة التي تشهدها الجمهورية اللبنانية، مؤكدة أن دعوتها لمغادرة السعوديين تأتي حرصاً على سلامتهم؛ مشددة على أهمية أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن الاضطرابات.
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