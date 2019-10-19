اخبار السعوديه

سفارة المملكة في لبنان تعلن نجاح إجلاء المواطنين السعوديين من لبنان

0 نشر
محمد المسلمي 0 تبليغ

Advertisements

الان تتابع سفارة المملكة في لبنان تعلن نجاح إجلاء المواطنين السعوديين من لبنان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365

أعلنت سفارة المملكة العربية في لبنان، نجاح المرحلة الأولى من خطة إدارة الأزمات والطوارئ بهدف إجلاء المواطنين السعوديين وتأمين سلامة وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي التي بدأت اليوم عند الساعة الخامسة فجرًا.

وتوجهت السفارة في بيان لها، اليوم، بالشكر إلى قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي اللبناني، معربةً عن أملها في أن ينعم لبنان بدوام الأمن والاستقرار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سفارة المملكة في لبنان تعلن نجاح إجلاء المواطنين السعوديين من لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا