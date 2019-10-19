سفارة المملكة في لبنان تعلن نجاح إجلاء المواطنين السعوديين من لبنان

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان، نجاح المرحلة الأولى من خطة إدارة الأزمات والطوارئ بهدف إجلاء المواطنين السعوديين وتأمين سلامة وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي التي بدأت اليوم عند الساعة الخامسة فجرًا.

وتوجهت السفارة في بيان لها، اليوم، بالشكر إلى قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي اللبناني، معربةً عن أملها في أن ينعم لبنان بدوام الأمن والاستقرار.