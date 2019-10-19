السعودية | نانسي عجرم وتامر حسني يفتتحان حفلات موسم الرياض

شكرا لقرائتكم نانسي عجرم وتامر حسني يفتتحان حفلات موسم الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أبدت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، سعادتها الغامرة بوجودها في الرياض لأول مرة، حيث أحيت حفلاً غنائية ضمن موسم الرياض الجمعة، على مسرح الفنان الراحل أبو بكر سالم، شاركها فيه الفنان تامر حسني.

نانسي عجرم

نانسي عجرم

نانسي عند وصولها المسرح قالت: "قلبي مع بلدي لبنان، وبتمنى للعالم العربي الأمان والسلام الدائم، وأنا سعيدة بالغناء معكم لأول مرة بالرياض".

في حين تألق النجم تامر حسني في أداء وصلاته الغنائية وسط تفاعل الجمهور، الذي ردد معه مجموعة من أعماله الشهيرة.

تامر حسني

يذكر أن الحفل أقيم في موقع البوليفارد الذي شهد نفاد تذاكر الحفلة منذ أيام، كما تصدر حفل نانسي عجرم وتامر حسني الترند على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.