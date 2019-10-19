، عقب تقرير"الخليج 365".. "جامعة تربة" تبدأ في استبدال الكراسي المتهالكة بأخرى جديدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تكدس الطالبات لا يزال حاضراً.. وأولياء الأمور يناشدون بحلول سريعة

رصدت عدسة (مواطن) صباح اليوم، وصول شاحنة مليئة بالكراسي التعليمية لمقر الكلية الجامعية بتربة، وأوضحت الصور عملية تبديل العاملين للكراسي المتهالكة بكراسي من نوع آخر بحالة جيدة.

ويأتي هذا التجاوب السريع تفاعلاً من إدارة "جامعة الطائف" بعد إطلاعها مؤخراً على واقع الكلية بتربة، في ظل الحرص الشديد من عميد "جامعة الطائف" لتوفير البيئة التعليمية للطلاب والطالبات بالمقر الرئيس والفروع التابعة للجامعة، على أن يستفيد الطلاب والطالبات في سنوات دراستهم من البرامج والمرافق التي وفّرتها الجامعة لخدمتهم.

جاء ذلك بعدما نشرت "الخليج 365" تقريراً عن تهالك بعض الكراسي بمقر الكلية، بعد أن تزايدت شكاوى عدد من الأهالي، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لكراسي متهالكة أثارت استياء الطالبات من داخل قاعات تعليمية بالكلية الجامعية بتربة، والتي كانت ضمن معاناة الطالبات لعدم صلاحياتها للاستخدام نظراً لسوء حالتها.

وكانت "الخليج 365" قد تَلَقّت عددًا من شكاوى أولياء الأمور بسبب تكدس يفوق أعداد الطاقة الاستيعابية التي تتحملها الفصول بالكلية الجامعية بمحافظة تربة؛ نظرًا لإغلاق مبنى كلية الآداب والتربية ونقل الطالبات إلى المبنى العلمي.

وأوضح المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام بجامعة الطائف الدكتور سطام بن ربيع العتيبي، في وقت سابق، أنه لا يوجد هناك أي تكدس، وأن إدارة الكلية أعدت خطة مسبقة تمهيدًا لدمج المبنيين، شَمِلت العمل على توسيع وزيادة وإنشاء قاعات دراسية جديدة.

وعبر عدد من المواطنين عن شكرهم الجزيل لجامعة الطائف لسرعة التجاوب بتبديل الكراسي المتهالكة، متمنين التفاعل أيضاً في نقل الطالبات بكلية الآداب لمبنى آخر بعيداً عن التكدس في الحاصل حالياً في المبنى العلمي.

الكلية الجامعية بتربة