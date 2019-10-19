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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حاجته لشغل عدد من الوظائف القانونية بمقره بالرياض، بمسمى "أخصائي قانوني" للجنسين في الإدارة القانونية، والأمانة العامة للجان القضائية، وسكرتارية غرفة فض المنازعات.
وأوضح الاتحاد أن الشروط تتضمن أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في القانون "على الأقل" أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها من وزارة التعليم في المملكة، إضافة إلى إتقان اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة، واجتياز المقابلة الشخصية.
وبخصوص آلية التقديم، أوضح الاتحاد أنه يتم إرسال الوثائق المطلوبة إلى البريد الإلكتروني [email protected]، وهي السيرة الذاتية والخبرات العملية والوثائق والسجلات الأكاديمية.
وتستقبل الطلبات ابتداءً من تاريخ الإعلان وحتى يوم الخميس الموافق 31 أكتوبر 2019.
الاتحاد السعودي لكرة القدم أخصائي قانوني
19 أكتوبر 2019 - 20 صفر 1441 02:55 PM
التقديم عليها متاح عبر البريد الإلكتروني حتى الخميس 31 أكتوبراتحاد الكرة يعلن عن وظائف قانونية بمقره في الرياض للجنسين
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حاجته لشغل عدد من الوظائف القانونية بمقره بالرياض، بمسمى "أخصائي قانوني" للجنسين في الإدارة القانونية، والأمانة العامة للجان القضائية، وسكرتارية غرفة فض المنازعات.
وأوضح الاتحاد أن الشروط تتضمن أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في القانون "على الأقل" أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها من وزارة التعليم في المملكة، إضافة إلى إتقان اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة، واجتياز المقابلة الشخصية.
وبخصوص آلية التقديم، أوضح الاتحاد أنه يتم إرسال الوثائق المطلوبة إلى البريد الإلكتروني [email protected]، وهي السيرة الذاتية والخبرات العملية والوثائق والسجلات الأكاديمية.
وتستقبل الطلبات ابتداءً من تاريخ الإعلان وحتى يوم الخميس الموافق 31 أكتوبر 2019.
، اتحاد الكرة يعلن عن وظائف قانونية بمقره في الرياض للجنسين ،
المصدر : الخليج 365
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