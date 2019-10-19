، 7 أيام عجاف على الانقلابيين .. 100 قتيل حوثي بينهم قيادات بارزة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تكبّدوا عشرات الجرحى كما دُمرت عرباتهم وآلياتهم القتالية شمال حجة

قُتل 100 عنصر من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران خلال أسبوع من المعارك شهدتها جبهات القتال في شمال محافظة حجة اليمنية.

وذكر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن أكثر من 100 عنصر من الميليشيا الحوثية بينهم قيادات ميدانية بارزة لقوا مصرعهم، خلال الأسبوع المنصرم، بنيران الجيش الوطني والغارات الجوية المكثّفة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية.

وتكبّدت الميليشيا المتمردة خلال المعارك عشرات الجرحى، وتدمير عربات وآليات قتالية تابعة لها، وفقاً للموقع الذي أشار إلى أن ميليشيا الحوثي دفعت خلال الأيام الماضية بأعداد كبيرة من عناصرها بهدف التسلل إلى مواقع محررة بمحافظة حجة، في محاولة يائسة لصنع انتصارات وهمية، باءت بالفشل.

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