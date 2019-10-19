أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 19/10/2019.. وعيار 24 يسجل 179.88 ريال سعودي

يتابع الكثيرون حول العالم أسعار الذهب يوميا تحديدا في المملكة العربية السعودية، الذي أصبح الذهب فيها أمراً مهما واستثمار عالي الربح، حيث فضل الكثيرون من رجال الأعمال استثمار أموالهم في الذهب لأنه ملاذ أمن ويجنى من ورائه أرباح عالية للغاية، لذلك نستعرض عليكم أسعار الذهب لحظة بلحظة لمتابعة كل المستجدات فيه.

أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 19/10/2019

شهدت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية استقرارا ملحوظا في الأسعار وجاءت أسعار الذهب اليوم السبت 19/10/2019 على النحو التالي:

يسجل الجرام عيار 24 نحو 179.88 ريال مقابل 47.80 دولار.

يسجل الجرام عيار 22 نحو 164.34 ريال مقابل 43.81 دولار.

يسجل الجرام عيار 21 نحو 156.87 ريال مقابل 41.82 دولار.

يسجل الجرام عيار 18 نحو 104.58 ريال مقابل 35.85 دولار.

يسجل الجرام عيار 14 نحو 104.58 ريال مقابل 27.88 دولار.

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يسجل الجرام عيار 12 نحو 89.64 ريال مقابل 23.90 دولار.

يسجل الجنيه الذهب نحو 1.255 ريال مقابل 334.59 دولار.

سجل كيلو الذهب نحو 179.279 ريال مقابل 47.797 دولار.

سجلت أوقية الذهب نحو 5.576 ريال مقابل 1487 دولار.

وقد تتأثر أسعار الذهب في السعودية عندما تشهد أسعار أوقية الذهب تغيرا سواء كان ارتفاع أو تراجعا.