السعودية اليوم / أمطار غزيرة على محافظة فرسان



فرسان 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واس

هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة فرسان، شملت مدينة فرسان وقرى صيّر والسقيد والمحرق والقصار والمحصور، وعددًا من القرى التابعة لجزيرة فرسان.

جعلها اللـــَّه أمطار خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

13:22ت م

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