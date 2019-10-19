شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “رالي القصيم” يستهوي المهتمين والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:29 مساءً, 19 أكتوبر 2019 م المناطق - واس شهد “رالي القصيم” إثارة غير مسبوقة بتعدد فئاته وتنوع المشاركين من مختلف الدول، وتفاعل الحضور والمهتمين، حيث تجاوز مفهوم المنافسة الرياضية والجذب السياحي فكان ولا يزال فرحة للجمهور الغفير الذي يتابع السباقات عن قُرب.

ويعد “رالي القصيم” هدفاً لأصحاب المنافذ التسويقية والمراكز التموينية ومحطات الوقود وأصحاب المنتجعات السياحية، كما ترجم السباق قدرة الشباب السعودي على تحويل رمال الصحراء الذهبية إلى منتج وطني تنافسي به أفضل الراليات العالمية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | “رالي القصيم” يستهوي المهتمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.