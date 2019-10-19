شكرا لقرائتكم نصيحة مهمة للنساء الحوامل لتجنب تشوه الأجنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-19 نصيحة مهمة للنساء الحوامل لتجنب تشوه الأجنة متابعات الخليج 365 - الرياض نصح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، النساء بتغيير علاج الضغط في حالة الحمل. Advertisements وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “تحذير.. قبل الحمل يجب أن تُغيّر المرأة علاج الضغط إلى أدوية تناسب الحمل ولا تسبب تشوّهاً في الأجنة”.







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نصيحة مهمة للنساء الحوامل لتجنب تشوه الأجنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.