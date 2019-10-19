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قرقاش يعلق على موسم الرياض: يحق للسعوديين أن يسعدوا ويفخروا
متابعات الخليج 365 - الرياض
علق وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، اليوم السبت، على فعاليات موسم الرياض بالمملكة مبديًا إعجابه به وببناء قطاع السياحة بالمملكة.
وقال أنور قرقاش، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: ”يحق للسعوديين أن يسعدوا ويفخروا بمظاهر الفرح والبهجة في موسم الرياض، موسم الابتسامة وبناء قطاع السياحة”.
وأضاف قرقاش: “أسمع من العديد من الأصدقاء توجهّهم وأسرهم إلى فعاليات الرياض”.
وتابع “الود والمحبة للرياض وللسعودية ولأهلها. نتمنى أن تكون أيامهم مليئة بالسعادة وبجمال الحياة”.
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