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وقف الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، اليوم؛ على أهم وآخر الجولات في "رالي القصيم 2019".
وتشهد هذه المرحلة أقوى المنافسات بين أبطال الرالي، وتشكل المرحلة الثالثة، ومسافتها 200 كيلومتر وتنطلق من محافظة الشماسية شرق بريدة، بمشاركة 90 متسابقًا من مختلف دول العالم.
يذكر أن الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية برئاسة الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، والمشرف العام على الراليات بالمملكة عبدالله باخشب؛ تبذل جهودًا ملموسة ومثالية في سبيل إنجاح مثل هذه السباقات الرياضية التي تستهوي شريحة كبيرة من المهتمين.رالي القصيم 2019 الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية
19 أكتوبر 2019 - 20 صفر 1441 12:55 PM
200 كيلومتر وتنطلق من الشماسية بـ90 متسابقًا من مختلف دول العالم
وقف الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، اليوم؛ على أهم وآخر الجولات في "رالي القصيم 2019".
وتشهد هذه المرحلة أقوى المنافسات بين أبطال الرالي، وتشكل المرحلة الثالثة، ومسافتها 200 كيلومتر وتنطلق من محافظة الشماسية شرق بريدة، بمشاركة 90 متسابقًا من مختلف دول العالم.
يذكر أن الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية برئاسة الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، والمشرف العام على الراليات بالمملكة عبدالله باخشب؛ تبذل جهودًا ملموسة ومثالية في سبيل إنجاح مثل هذه السباقات الرياضية التي تستهوي شريحة كبيرة من المهتمين.
، خالد بن سلطان يقف على أهم وآخر جولات "رالي القصيم 2019" ،
المصدر : الخليج 365
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