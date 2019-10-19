، خالد بن سلطان يقف على أهم وآخر جولات "‫رالي القصيم 2019" ،

محمد بن مسعود - الدمام - 200 كيلومتر وتنطلق من الشماسية بـ90 متسابقًا من مختلف دول العالم

وقف الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، اليوم؛ على أهم وآخر الجولات في "‫رالي القصيم 2019".

وتشهد هذه المرحلة أقوى المنافسات بين أبطال الرالي، وتشكل المرحلة الثالثة، ومسافتها 200 كيلومتر وتنطلق من محافظة الشماسية شرق بريدة، بمشاركة 90 متسابقًا من مختلف دول العالم.

يذكر أن الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية برئاسة الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، والمشرف العام على الراليات بالمملكة عبدالله باخشب؛ تبذل جهودًا ملموسة ومثالية في سبيل إنجاح مثل هذه السباقات الرياضية التي تستهوي شريحة كبيرة من المهتمين.رالي القصيم 2019 الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية