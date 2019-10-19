، الإعصار القمعي يطل مجدداً في جزر فرسان متوسطاً سحب الأمطار الصباحية ،

- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
تصوير سالم عقيلي: أطل الإعصار القمعي مجدداً على منطقة جازان، وهذه المرة في جزر فرسان، متوسطاً الأمطار الصباحية التي يشهدها الأرخبيل منذ ساعات الصباح الأولى.
ورصدت صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعية تشكُّل الإعصار القمعي قُبالة أحد الشواطئ الفرسانية، ويتوسط سحابة كثيفة وقت هطول الأمطار في الجزر.
وأوضح مدير عام الأرصاد بجازان محمد القناعي؛ في تعليق على إعصار سابق، أن الحالة التي ظهرت والمتكونة حسب المعطيات الأولية لدى "أرصاد جازان" حدثت على بُعد مسافة كيلو متر واحد عن الساحل بمحافظة بيش ونواحي مدينة جازان للصناعات الأساسية، وأكّد أن الحالة تصنف إعصاراً قمعياً ضعيفاً لا يتكرّر حدوثها بشكل دائم.
وأشار القناعي؛ إلى أن هذا الإعصار القمعي عادة ما يرتبط حدوثه بالعواصف الرعدية الشديدة، وفي نطاق ضيق وفترة زمنية محدودة، وقد الخليج 365 حدوث مثله في المنطقة ومناطق أخرى مجاورة، وخصوصاً داخل البحر، وعندها يطلق عليه شواهق مائية.
ونوّه إلى أنه على الرغم من كونها ظاهرة ضعيفة ومحدودة التأثير إلا أننا ننصح الجميع بعدم الاقتراب منها، وأخذ الاحتياطات اللازمة في مثل هذه الحالات والتواصل مع "الأرصاد" لتوثيق مثل هذه الظواهر.
19 أكتوبر 2019 - 20 صفر 1441 12:51 PM
القناعي: عادة ما يرتبط حدوثه بالعواصف الرعدية الشديدة وفي نطاق ضيقالإعصار القمعي يطل مجدداً في جزر فرسان متوسطاً سحب الأمطار الصباحية
تصوير سالم عقيلي: أطل الإعصار القمعي مجدداً على منطقة جازان، وهذه المرة في جزر فرسان، متوسطاً الأمطار الصباحية التي يشهدها الأرخبيل منذ ساعات الصباح الأولى.
ورصدت صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعية تشكُّل الإعصار القمعي قُبالة أحد الشواطئ الفرسانية، ويتوسط سحابة كثيفة وقت هطول الأمطار في الجزر.
وأوضح مدير عام الأرصاد بجازان محمد القناعي؛ في تعليق على إعصار سابق، أن الحالة التي ظهرت والمتكونة حسب المعطيات الأولية لدى "أرصاد جازان" حدثت على بُعد مسافة كيلو متر واحد عن الساحل بمحافظة بيش ونواحي مدينة جازان للصناعات الأساسية، وأكّد أن الحالة تصنف إعصاراً قمعياً ضعيفاً لا يتكرّر حدوثها بشكل دائم.
وأشار القناعي؛ إلى أن هذا الإعصار القمعي عادة ما يرتبط حدوثه بالعواصف الرعدية الشديدة، وفي نطاق ضيق وفترة زمنية محدودة، وقد الخليج 365 حدوث مثله في المنطقة ومناطق أخرى مجاورة، وخصوصاً داخل البحر، وعندها يطلق عليه شواهق مائية.
ونوّه إلى أنه على الرغم من كونها ظاهرة ضعيفة ومحدودة التأثير إلا أننا ننصح الجميع بعدم الاقتراب منها، وأخذ الاحتياطات اللازمة في مثل هذه الحالات والتواصل مع "الأرصاد" لتوثيق مثل هذه الظواهر.
، الإعصار القمعي يطل مجدداً في جزر فرسان متوسطاً سحب الأمطار الصباحية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الإعصار القمعي يطل مجدداً في جزر فرسان متوسطاً سحب الأمطار الصباحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.