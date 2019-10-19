، الإعصار القمعي يطل مجدداً في جزر فرسان متوسطاً سحب الأمطار الصباحية ،

محمد بن مسعود - الدمام - القناعي: عادة ما يرتبط حدوثه بالعواصف الرعدية الشديدة وفي نطاق ضيق

تصوير سالم عقيلي: أطل الإعصار القمعي مجدداً على منطقة جازان، وهذه المرة في جزر فرسان، متوسطاً الأمطار الصباحية التي يشهدها الأرخبيل منذ ساعات الصباح الأولى.

ورصدت صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعية تشكُّل الإعصار القمعي قُبالة أحد الشواطئ الفرسانية، ويتوسط سحابة كثيفة وقت هطول الأمطار في الجزر.

وأوضح مدير عام الأرصاد بجازان محمد القناعي؛ في تعليق على إعصار سابق، أن الحالة التي ظهرت والمتكونة حسب المعطيات الأولية لدى "أرصاد جازان" حدثت على بُعد مسافة كيلو متر واحد عن الساحل بمحافظة بيش ونواحي مدينة جازان للصناعات الأساسية، وأكّد أن الحالة تصنف إعصاراً قمعياً ضعيفاً لا يتكرّر حدوثها بشكل دائم.

وأشار القناعي؛ إلى أن هذا الإعصار القمعي عادة ما يرتبط حدوثه بالعواصف الرعدية الشديدة، وفي نطاق ضيق وفترة زمنية محدودة، وقد الخليج 365 حدوث مثله في المنطقة ومناطق أخرى مجاورة، وخصوصاً داخل البحر، وعندها يطلق عليه شواهق مائية.

ونوّه إلى أنه على الرغم من كونها ظاهرة ضعيفة ومحدودة التأثير إلا أننا ننصح الجميع بعدم الاقتراب منها، وأخذ الاحتياطات اللازمة في مثل هذه الحالات والتواصل مع "الأرصاد" لتوثيق مثل هذه الظواهر.

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الإعصار القمعي جازان جزر فرسان