محمد بن مسعود - الدمام - طيران الأمن ساند وشارك.. كانوا بمنطقة جبلية بجرداء بني علي بالحجرة تمكّن طيران الأمن وفرق الإنقاذ بالدفاع المدني بمنطقة الباحة، أمس، من إنقاذ ثلاثة مواطنين احتجزوا في منطقة جبلية بجرداء بني علي التابعة لمحافظة الحجرة. وقال المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي: الفرق تحرّكت بعد تلقّي مركز القيادة والتوجيه بالدفاع المدني بالباحة بلاغًا عن المحتجز، وبمشاركة فريق السلام السعودي للمتطوعين وفريق الحزم للتطوع. وأضاف: تم الوصول للمحتجزين عبر منحدرات صعبة وتضاريس، وتقديم الإسعافات الأولية له، ونقله لموقع آمن عبر طيران الأمن. وشدّد على ضرورة عدم النزول لمثل هذه المواقع، وتوخّي الحيطة والحذر؛ حفاظًا على سلامة الأرواح.الدفاع المدني الباحة جرداء بني علي الحجرة 19 أكتوبر 2019 - 20 صفر 1441 12:46 PM طيران الأمن ساند وشارك.. كانوا بمنطقة جبلية بجرداء بني علي بالحجرة Advertisements مدني الباحة بعد إنقاذ المحتجزين الثلاثة: وصلنا لهم عبر منحدرات صعبة مدني الباحة بعد إنقاذ المحتجزين الثلاثة: وصلنا لهم عبر منحدرات صعبة تمكّن طيران الأمن وفرق الإنقاذ بالدفاع المدني بمنطقة الباحة، أمس، من إنقاذ ثلاثة مواطنين احتجزوا في منطقة جبلية بجرداء بني علي التابعة لمحافظة الحجرة. وقال المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي: الفرق تحرّكت بعد تلقّي مركز القيادة والتوجيه بالدفاع المدني بالباحة بلاغًا عن المحتجز، وبمشاركة فريق السلام السعودي للمتطوعين وفريق الحزم للتطوع. وأضاف: تم الوصول للمحتجزين عبر منحدرات صعبة وتضاريس، وتقديم الإسعافات الأولية له، ونقله لموقع آمن عبر طيران الأمن. وشدّد على ضرورة عدم النزول لمثل هذه المواقع، وتوخّي الحيطة والحذر؛ حفاظًا على سلامة الأرواح. الكلمات المفتاحية ، مدني الباحة بعد إنقاذ المحتجزين الثلاثة: وصلنا لهم عبر منحدرات صعبة ،

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