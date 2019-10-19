السعودية اليوم / طيران الأمن يساند مدني الباحة في إنقاذ ثلاثة أشخاص احتجزوا في إحدى جبال تهامة



الباحة 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واس

تمكن طيران الأمن وفرق الإنقاذ بالدفاع المدني بمنطقة الباحة أمس، من إنقاذ ثلاثة مواطنين احتجزوا في منطقة جبلية بجرداء بني علي التابعة لمحافظة الحجره.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي, أن الفرق تحركت بعد تلقي مركز القيادة والتوجيه بالدفاع المدني بالباحة بلاغاً عن المحتجز وبمشاركة فريق السلام السعودي للمتطوعين وفريق الحزم للتطوع، حيث تم الوصول للمحتجزين عبر منحدرات صعبة وتضاريس، وتقديم الإسعافات الأولية له ونقله لموقع أمن عبر طيران الأمن, مشدداً إلى عدم النزول لمثل هذه المواقع وأخذ الحيطة والحذر حفاظاً على سلامة الأرواح.

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12:26ت م

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