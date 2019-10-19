رابطة المحترفين السعودي ترد على سامي الجابر

كشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن حقيقة حصولها على القوائم المالية لنادي الهلال، الخاصة بتقييم الوضع المالي للفريق الكروي، خلال فترة تولي سامي الجابر رئاسة مجلس إدارته.

وقالت في بيان نشرته الهيئة: "ردا على التساؤلات الإعلامية الواردة إلينا، بخصوص ما ذكره سامي الجابر رئيس الهلال الأسبق، عن رفع قوائم مالية لناديه إلى الرابطة، نود أن نوضح أننا نتلقى نهاية كل موسم قوائم مالية خاصة بنشاط كرة القدم من الهلال وغيره من الأندية المشاركة في الدوري".

وأضاف أن تلك الخطوة تأتي كشرط رئيسي للحصول على رخصة المشاركة في دوري أبطال آسيا، وهي القوائم التي بالفعل تلقتها الرابطة من نادي الهلال، أما غير ذلك من التقارير فهي ليست من اختصاص الرابطة، حسب البيان.

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هيئة الرياضة السعودية ترد على ادعاءات سامي الجابر

وأضاف: "لم يرفع للرابطة شيء بخصوص ما يتم تداوله إعلاميا، حيث إن رابطة الدوري ليست جهة رقابة أو تدقيق لكنها على استعداد لفتح أبوابها لأي جهة رقابية مختصة إذا ما أرادت الاطلاع على أي وثائق متوفرة لدينا، وذلك بما يتوافق مع اللوائح والأنظمة".



ومن جانبه، جاء رد الجابر على البيان كالتالي: "شكراً لرابطة دوري المحترفين على الإقرار بوصول القوائم الخاصة بكرة القدم، واللي حصل بها على الرخصة الآسيوية، وهي شهادة بسلامة هذه القوائم المدققة".



وأتم: "ما يتعلق ببقية الألعاب وقوائمها أعتقد إذا كانت ذاكرتي جيدة رفعت للبنك الدولي لأن قيمتها بالمليارات".