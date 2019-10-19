كيلليني يستعين بطريقة الأساطير في مساعدة المؤسسات الخيرية

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وكالة الأنباء الأسبانيةالجمعة 2019/10/18 07:53 م بتوقيت أبوظبي
جورجي كيلليني
تبرع الإيطالي جيورجيو كيلليني، مدافع وقائد فريق يوفنتوس، مؤخرا بلوحات تحمل آثار قدميه لمؤسسة "وورلد آيدول"، والتي ستعرضها للبيع لجمع الأموال ومساعدة المؤسسات الخيرية.
وبهذا قد انضم كيلليني للعديد من لاعبي العالم أمثال أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا والإسبانيين إيكر كاسياس وكارليس بويول والإيطاليين فرانشيسكو توتي وجيانلويجي بوفون، الذين تبرعوا أيضا بلوحات تحمل آثار لأيديهم وأقدامهم لبيعها للجماهير والتبرع بأموالها.
وقالت المؤسسة التي يتواجد مقرها في مدينة تاجيا الإيطالية عبر موقعها الرسمي: "هدف وورلد آيدول هو تمويل المنظمات غير الربحية والجمعيات الخيرية التي تعمل في جميع أنحاء العالم، نرى أن جودة الظروف الحياتية والمعيشية في العالم ترتبط بالعمل الذي لا غنى عنه للكثير من المنظمات الخيرية".
وأضافت: "نحن مقتنعون تمام بأن مشروعنا بإمكانه بدء سلسلة مهمة من التضامن تغذيها شغف الرياضة والأشخاص الذين جعلوها عظيمة".
وتبرع الدولي الإيطالي صاحب الـ34 عاما، الثلاثاء الماضي، بتلك اللوحات من أجل جمع الأموال ومساعدة المؤسسات.
وكان كيلليني تعرض لقطع في الرباط الصليبي في تدريبات فريقه، قبل مواجهة نابولي في الجولة الثانية بالدوري الإيطالي التي فاز بها يوفنتوس 4-3.
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